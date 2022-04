[L'industrie c'est fou] Récoltée par Neil Armstrong en 1969, de la poussière lunaire sera mise aux enchères

Combien de centaines de milliers de dollars seriez-vous prêts à céder pour un peu de poussière ? Mais pas n’importe laquelle : de la poussière récoltée sur la Lune par Neil Armstrong lui-même, en 1969, lors de la mission Apollo 11 ! Ces quelques grains d’histoire vont être mis aux enchères à New York le 13 avril par la maison Bonhams. Sont en jeu cinq échantillons de poussière lunaire. Déposés sur un ruban de carbone d’environ 10 millimètres de diamètre, ils sont observables au microscope. Leur valeur : entre 800 000 et 1,2 million de dollars !

Lors de la mission Apollo 11, la collecte d’échantillons de la Lune est le premier objectif de la Nasa, rappelle la maison de ventes aux enchères sur son site internet. Le vaisseau d’Armstrong atterrit sur l’astre le 20 juillet 1969. Le lendemain, l’astronaute récolte un kilo de sol lunaire dans un sac pendant 3 minutes et 5 secondes, selon les archives de la Nasa. Il s’agit de la première mission extra-véhiculaire de Neil Armstrong. Une collecte au cours de laquelle il aurait même contrevenu aux ordres de sa mission. « Armstrong était tellement déterminé à prendre quelques photos qu'il a négligé de ramasser l'échantillon d'urgence de poussière lunaire, un élément de la plus haute priorité, qu'il était censé accomplir en premier, au cas où quelque chose n'irait pas », peut-on lire dans l’ouvrage First Man: The Life of Neil A. Armstrong.

Un sac d'une valeur inestimable

Après la récolte de l’échantillon, le sac contenant le kilo de Lune est placé dans un autre sac de décontamination. Au fil du temps, ce sac est perdu par la Nasa... Et se retrouve dans la collection personnelle d’un ancien conservateur du musée Cosmosphere de l’espace situé à Hutchinson au Kansas (Etats-Unis). Mais nouveau rebondissement dans cette histoire à peine croyable : cet ancien conservateur est accusé d’avoir vendu illégalement des pièces du musée. Le sac est finalement confisqué et vendu pour payer les dommages et intérêts lors d’une vente aux enchères.

L’heureux acquéreur fait alors analyser le sac par la Nasa, qui confirme que l’objet provient bien de la mission Apollo… Après examen, l'agence spatiale décide de conserver les quelques grains de poussière récupérés du sac, avant d'être contrainte par la justice de restituer à leur propriétaire 5 des 6 échantillons prélevés. Mais que les acheteurs intéressés par la vente qui aura lieu le 13 avril se rassurent : Bonhams assure qu’il s’agit du « seul échantillon de la mission Apollo qui puisse être vendu légalement » !