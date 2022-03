[L'industrie c'est fou] Se réchauffer dans des tricots inspirés par le réchauffement climatique

Au rythme auquel la planète se réchauffe à cause des activités humaines, l’espoir de renverser la tendance ne tient plus qu’à un fil. Mais peut-être est-ce par un fil que l’on peut créer une prise de conscience ? Telle est la conviction du studio de design néerlandais Raw Color, dont le travail a été repéré par le site Dezeen. Cette entreprise basée à Eindhoven propose d’illustrer les bouleversements de l’environnement en intégrant des infographies dans la structure même d'une collection de vêtements.

Le tricot à la rescousse du climat

L’atelier de textile a travaillé avec le studio TextielLab et Knitwearlab pour mettre au point cette collection, composée de couvertures, écharpes et chaussettes. La technique du tricot n'a pas été choisie au hasard. Elle a l’avantage de réduire les déchets puisqu’il ne produit pas de chute. Le tissu obtenu est plus lourd et la palette de couleurs des fils permet de modéliser des graphiques. Une seule matière a été utilisée pour réaliser la maille rectiligne, de la laine de mérinos.

Pour illustrer la mutation de notre planète, Raw Color a choisi trois indicateurs-clés que sont le changement de températures, l’élévation du niveau de la mer et les émissions de gaz à effet de serre, tricotés sur des couvertures, des écharpes et des chaussettes.

Tous les crédits photo : Raw Color.

Pour collecter ses données, Raw Color a collaboré avec des experts tels que KNMI pour la saisie de données en s’appuyant sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Les couvertures en tricot plat présentent les différents scénarios d’émission modélisés par le Giec. Chaque ligne représente une année de 2000 à 2100.

Les porteurs de chaussettes se retrouvent les pieds dans l’eau avec une modélisation de la montée du niveau de la mer. Mais faute de hauteur suffisante, Raw Color a dû opter pour le scénario le plus optimiste ! La ligne la plus haute en surbrillance est de 22 centimètres, une hausse qui sera atteinte en 2050…

« Ces textiles s'efforcent de sensibiliser tout en offrant un peu une chaleur. Leurs porteurs sont incités à baisser leur chauffage et donc à réduire leurs émissions de CO2 », explique Raw Color sur son site.