Nucléaire, gaz, hydroélectricité... Le baromètre de l'énergie en France pour traverser la crise

Entre la crise énergétique post-Covid de 2021, la guerre en Ukraine, la disponibilité du parc nucléaire français au plus bas pour cause d’un problème inédit de fissures malgré un agressif plan de sauvegarde d’EDF et une année de sécheresse qui met à mal la production hydroélectrique, la question de l’approvisionnement en énergie est - et va rester - centrale cet hiver.

Si le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement continue à protéger les particuliers et TPE, ce n’est pas le cas des entreprises, qui doivent désormais jongler avec la donnée énergétique dans toutes leurs décisions. Il s’agit non seulement de revoir les stratégies d’achat d’énergie, mais aussi de produire au moment où l’énergie est la moins chère et la plus disponible, en souscrivant par exemple un contrat d’effacement et/ou en réorganisant le travail de ses équipes.

Aux inquiétudes sur les livraisons de gaz russe à l'Europe s'ajoutent celles sur la disponibilité du parc nucléaire français, dont les maintenances se prolongent. Etat des lieux.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]