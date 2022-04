[L'industrie c'est fou] Ce magma noir peu ragoûtant est.. un robot magnétique

Les fans de Robin Williams estimeront qu'il s'agit d'un lointain cousin de Flubber, les passionnés de comics y verront une preuve de l'existence des Symbiotes, et certains pourraient y voir une ressemblance avec des réalités plus... prosaïques. Il faut reconnaître que l'apparence du robot récemment développé par une équipe de scientifiques de l'université de Hong Kong laisse à désirer, mais ses superpouvoirs émerveillent. A la frontière entre le solide et le liquide, il semble se déplacer de manière autonome, tel un genre de slime auquel un sorcier aurait donné la vie dans un accès de folie.

Rassurez-vous, cet étrange robot sera bien incapable de vous poursuivre jusque dans vos pires cauchemars : il est simplement manipulé à distance grâce à un champ magnétique. Sa composition comprend des particules d'aimants au néodyme, mélangés avec de l'alcool polyvinylique, un polymère notamment repris comme additif dans l'alimentation industrielle, et du Borax, une espèce minérale de borate de sodium hydraté.

Substance électro-conductrice

Cette substance innovante est dotée de propriétés épatantes : guidée par les chercheurs, elle peut se tordre à l'extrême pour se glisser dans des cavités exiguës, encercler de petits objets et les ramasser, se recoller toute seule lorsqu'elle est découpée en plusieurs morceaux et s'avère même conductrice d'électricité. A terme, les scientifiques estiment qu'elle pourrait se faufiler dans des systèmes digestifs humains pour aider les médecins à récupérer certains matériaux avalés par inadvertance, comme cette petite pile que bébé trouvait si appétissante.

Il faudra d'abord que les scientifiques trouvent un moyen durable pour protéger les tissus de la toxicité émise par les particules magnétiques, la paroi en silicone dans laquelle le slime a été enrobé n'étant pas suffisante. « Nous en sommes encore à l'étape de la recherche fondamentale », reconnait le professeur Li Zhang auprès du Guardian, en précisant qu'il envisageait d'ajouter des colorants pour rendre sa « créature » plus attrayante.