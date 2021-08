Pourquoi Arkema engage 1,4 milliard d’euros pour s’emparer des adhésifs de l’américain Ashland

Le chimiste français a signé un accord définitif avec le groupe américain Ashland pour acquérir sa division adhésifs de performance. Arkema engage près de 1,4 milliard d’euros dans ce qui représente l’une des plus importantes acquisitions de son histoire, mettant la main au passage sur six usines aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et lui permettant de renforcer sa spécialisation.