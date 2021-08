Résine recyclable à l'infini, composites... Comment la technologie s'invite à bord du trimaran Arkema 4

Ce n’est pas qu’un nom sur une coque. L’entrée d’Arkema dans le sponsoring de la voile, en 2012, découle de la rencontre avec l’équipe Lalou Multi. L’écurie du navigateur Lalou Roucayrol se distingue dans le monde de la course au large avec sa base implantée en Aquitaine, et non en Bretagne, et comme l’une des rares à concevoir et construire ses navires. À la recherche de colles et d’adhésifs de performance, Lalou Multi s’est rapproché à l’époque d’Arkema. De fournisseur, le chimiste se laisse embarquer comme partenaire, séduit par la perspective de développer l'application de ses matériaux dans cet environnement inédit et extrêmement exigeant. Le courant passe aussi très bien avec Lalou Roucayrol.