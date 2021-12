Bosch s’engouffre dans la bataille des puces en carbure de silicium

Le marché des puces et modules électroniques de puissance en carbure de silicium compte un nouvel acteur… et pas des moindres : Bosch, équipementier automobile de rang mondial et un des six plus gros fournisseurs de semi-conducteurs pour voitures. Le groupe a annoncé jeudi 2 décembre le lancement, dans son usine de semi-conducteurs à Reutlingen, en Allemagne, la production en série de ces composants après plusieurs années de développement.