STMicroelectronics va créer son usine de substrats de carbure de silicium en Italie

Fin de suspense. L’usine de substrats de carbure de silicium de STMicroelectronics sera créée à Catane, en Sicile. C’est-ce que Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du groupe, a révélé en exclusivité à L’Usine Nouvelle. « Le projet s’inscrit dans le plan de relance de l’Italie, confie-t-il. Il a été déjà notifié par le gouvernement italien à la Commission européenne. Nous attendons la réponse. » Une procédure qui suggère que le projet bénéficie de confortables subventions des pouvoirs publics italiens.

Le carbure de silicium constitue un nouveau substrat permettant de gérer et d’optimiser les flux d’énergie dans des équipements électroniques de puissance comme les onduleurs, les convertisseurs de courant et les chargeurs de batteries. Par rapport au silicium classique, il améliore l’efficacité énergétique et réduit le poids et l’encombrement, entraînant un allongement de l’autonomie de la batterie et une baisse du coût total de possession.

Choix de l'intégration verticale

