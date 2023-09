Un budget 2024 plus vert, mais bousculé par l’inflation

Sortir du quoi qu’il en coûte et accélérer le verdissement de l’économie... mais sans augmenter les impôts. Voilà les objectifs que le gouvernement s'était assignés depuis plusieurs mois pour la présentation de son projet de loi de Finances 2024. Au final, une nouvelle contrainte est venue s'y ajouter avec «un contexte inflationniste qui brouille tous les repères», comme le résume le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. «Le désendettement et la maîtrise des finances publiques sont un choix politique et un marqueur de la majorité», a-t-il rappelé lors de la présentation du budget ce 27 septembre.

