La suppression de la fiscalité réduite sur le gazole non routier à nouveau repoussée par le gouvernement

Ce n’est pas encore pour cette fois. Prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023, la suppression de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est repoussée à plus tard par le gouvernement. C’est la quatrième fois que les autorités prennent une telle décision. En cause, cette fois-ci : l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, conséquence de la guerre en Ukraine.

[...]