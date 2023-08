Sur le front de conjoncture, l'horizon s'obscurcit pour les industriels

Un ralentissement, mais quel ralentissement ? Thierry Lung, le directeur de Segor, ne voit pas de quoi se plaindre. Sa PME, spécialiste des engrenages qui emploie 35 salariés dans la Meuse, n’a jamais connu de carnet de commandes aussi fourni. «Nous avons cinq mois de commandes devant nous. D’habitude, c’est deux ou trois mois», constate l’industriel. L’allongement des délais de production, pour cause de difficultés d’approvisionnement, l’explique en partie. « Beaucoup de secteurs industriels ont vécu en 2023 sur les commandes post-covid prises en 2021 et 2022 atteste Georges Maregiano, associé chez KPMG, il va falloir réenclencher la machine". La PME Segor a elle intensifié ses démarches à l’export vers le Maghreb, en particulier le Maroc et la Tunisie.

Si Segor reste en apesanteur, il fait figure d'exception. En cette rentrée, les doutes s’instillent chez les industriels. «L’activité tient encore, mais les nuages s’accumulent», résume Denis Vogade, le PDG du fabricant de parfum Lothantique, implanté dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis le début de l’année, «des clients ont à nouveau des difficultés à payer, nos commerciaux ont plus de mal à décrocher des commandes», énumère le patron comme autant de signaux avant-coureurs. Pour l’instant, son activité à l’exportation, qui pèse près de la moitié de son chiffre d’affaires, résiste mieux. Notamment en Russie, où la PME tire profit du départ des grandes marques de luxe occidentales.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]