A la rentrée du Medef, les recrutements au cœur des préoccupations des industriels

« Les effectifs, c’est mon deuxième sujet d’inquiétude avec les hausses de prix, indique Roger Thiriet, gérant de Loxo, une petite société (une vingtaine de salariés) du Nord qui installe des équipements industriels. Je suis constamment à la recherche de mécanos, mais aussi d’électriciens, de chauffeurs grutiers. Il y a eu beaucoup de départs post-Covid, parce que les gens veulent autre chose. J’ai beaucoup de mal à les remplacer… »

Dans les allées de l’hippodrome de Longchamp, où le Medef organise les 28 et 29 août son annuelle Rencontre des entrepreneurs de France (REF), les industriels s’inquiètent des retournements de conjoncture qu’ils sentent venir. Mais pas suffisamment pour renoncer aux recrutements prévus, souvent difficiles. « Vu la conjoncture, nous sommes obligés d’être prudents, reconnaît Boris Lombard, président de KSB France, entreprise de pompes et robinets industriels (1 200 salariés en France). Mais pour le moment, pas question de reculer sur les recrutements. Nous en faisons environ 100 par an, nous allons continuer l’année prochaine. Ensuite, peut-être que cela se tassera, mais nous avons trop besoin de certaines compétences clés, difficiles à trouver, nous ne pouvons pas baisser la garde. »

Difficultés de recrutements en repli selon la Dares

