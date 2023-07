L’activité du secteur privé français enregistre un coup de frein inédit depuis novembre 2020

Publiée lundi 24 juillet, une étude du fournisseur de données S&P confirme le ralentissement de l’activité dans le secteur privé en France, avec un plus bas atteint depuis novembre 2020. Avec le resserrement du crédit et le tassement des carnets de commandes observé dans les TPE et PME, la rentrée s’annonce déjà pleine de défis pour les entreprises.