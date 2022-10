De nouveaux dispositifs d’aides attendus pour les entreprises sur les prix de l'énergie

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Le gouvernement va présenter, jeudi 27 octobre dans l'après-midi, son plan pour aider les entreprises touchées par la hausse des prix du gaz et de l’électricité. Elles sont de plus en plus nombreuses à être en grandes difficultés à cause de cette flambée des prix. 389 entreprises se trouvent, selon les informations de L’Usine Nouvelle, dans une situation critique. Elles étaient moins de 350 il y a seulement 10 jours.

Et ce n'est que le haut de l’iceberg. Ce chiffre ne recense que les entreprises qui se sont fait connaître auprès du Comité interministériel de restructuration industrielle. Le CIRI, qui dépend du ministère de l’Économie, accompagne les sociétés dans la tourmente pour éviter les faillites. Au début de la crise, ce sont les gros consommateurs d’énergie comme les imprimeurs, les verriers ou les fonderies qui se sont présentés. Désormais, selon une source gouvernementale qui suit le dossier, «les difficultés commencent à s'étendre à tous les secteurs».

Un couloir de prix pour les PME

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]