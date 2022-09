Dans le Loiret, Duralex met son four en veille et ses salariés en activité partielle

La fin d’année sera compliquée pour la verrerie Duralex située à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). L’usine fait les frais de la flambée des prix de l’énergie (gaz et électricité), conséquence de la guerre en Ukraine. Le spécialiste de la vaisselle en verre trempé a annoncé qu’il mettra en veille son four à compter du 1er novembre. Sa consommation sera réduite de moitié. Parallèlement, ses 250 salariés passeront en chômage partiel. « Produire au tarif de l’énergie au prix du jour (spot) générerait des pertes intenables », explique José Luis Llacuna, le président de Duralex, propriété de la Maison française du verre (ex International Cookware).

