Redoutant une impasse européenne, les PME veulent un plan B français pour surmonter la crise de l'énergie

«En mai, lorsque mon fournisseur m’a proposé un contrat d’électricité de 238 000 euros pour 2023, alors qu’il était de 124 000 euros en 2022 et de 65 000 euros sur 2021, je me suis dit qu’il était urgent d’attendre. En septembre, vous allez rire, la nouvelle offre était passée à 415 000 euros!», s'étrangle Jean-Dominique Regazzoni, dirigeant de deux entreprises dans le secteur du textile, Sotratex et Emo, qui emploient 110 salariés à Troyes (Aube). Convié au siège de la CPME à Paris pour témoigner, ce dirigeant fait partie de ces milliers de PME qui se réveillent avec la gueule de bois en découvrant l’impact de la crise énergétique sur leur activité quotidienne.

Un sujet peu abordé par les patrons de PME

