Amortisseur électricité pour les PME, aides augmentées pour les énergo-intensifs... Ce que prévoit l'Etat pour soutenir les entreprises

Face à une situation particulièrement angoissante pour les entreprises, qui voient leurs factures d'énergie multipliées par 2, 5, voire 10, le gouvernement veut apporter des solutions. Elisabeth Borne, entourée de trois ministres, a présenté de nouvelles aides destinées aux entreprises et aux collectivités jeudi 27 octobre. Elles représentent un engagement de 12 milliards d'euros, dont 10 milliards pour les entreprises, financés aux deux tiers par la nouvelle taxe sur les profits exceptionnels des énergéticiens. Ces aides profiteront à l'ensemble des TPE et PME, et de façon plus ciblée, aux ETI et grands groupes gros consommateurs d'énergie. Voici le détail des aides présentées.

Pour les PME: un amortisseur électricité

[...]