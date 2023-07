UPS investit 46 millions d’euros pour son hub logistique de Paris-Evry

La filiale française du groupe américain UPS a annoncé, lundi 10 juillet, son intention d’investir 46 millions d’euros afin de renforcer les capacités de son hub logistique de Paris-Evry, situé à Evry-Courcouronnes (Essonne), cinq ans après son ouverture. Les travaux débuteront début 2024 et permettront tout d'abord d'agrandir le bâtiment actuel. L'objectif est de construire 25 portes de chargement et 11 portes de déchargement supplémentaires afin d’augmenter de plus de 11 000 colis/heure la capacité de tri, hors colis de petites tailles. Une ligne de tri spécifiquement réservée au traitement des tout petits colis sera par ailleurs rajoutée (plus de 9 000 colis par heure).

Agrandissement du parking

[...]