Le fabricant de produits chimiques Carlo Erba Reagents inaugure une plateforme logistique dans l’Eure

Carlo Erba Reagents, un fabricant de réactifs et produits chimiques appartenant au groupe italien Dasit, a inauguré mi-juin une plateforme logistique à Heudebouville (Eure). Le bâtiment de 8 500 m² comprend 12 000 emplacements pour palettes, dont 4 500 pour produits inflammables et 1 000 m3 de stockages en vrac. Ce centre, qui emploie 60 salariés et a nécessité 12,5 millions d'euros d'investissements, expédie 2 500 colis par jour.

