Sept grands démarrages de projets industriels pour Arkema en 2023

L’année 2022 aura été celle des records financiers pour Arkema. Le groupe chimique français a publié un chiffre d’affaires de 11,55 milliards d’euros, en progression de 21% sur un an, un Ebitda de 2,1 milliards d’euros (+22%) et un résultat net de 1,17 milliard d’euros (+30%). Des niveaux inédits obtenus lors d’une année complexe, durant laquelle la flambée des prix de l'énergie et des matières premières ont eu un impact de «plusieurs centaines de millions d’euros», note Thierry Le Hénaff, le PDG.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]