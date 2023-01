Engie s’engage à fournir du biométhane à Arkema pendant dix ans

Arkema s’engage un peu plus dans sa transition énergétique. Il vient de signer un contrat "majeur" avec Engie pour que ce dernier lui fournisse 300 gigawatts par an de biométhane renouvelable pendant dix ans, a-t-on appris dans un communiqué conjoint publié jeudi 19 janvier 2023. Il s’agirait, selon les deux industriels, de «l’un des plus important contrats privés d’achat de biométhane en Europe».

