[Mobil’Idées] L’Europe tourne le dos au moteur thermique… et regarde vers le vélo

Le vélo, une alternative pour les automobilistes… et les industriels ? Cette piste de travail va devenir de plus en plus sérieuse, au moment où l’Union européenne semble d’accord pour mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs en 2035. Jeudi 30 juin, la Commission européenne a annoncé le lancement d’une initiative commune avec le Parlement européen pour « stimuler le cyclisme ». Parmi les mesures évoquées de ce plan vélo : la reconversion des salariés de l’automobile aux métiers du cycle.

Des entreprises automobiles comme Valeo et Bontaz tracent déjà leurs voies sur les pistes cyclables. Mais les synergies entre l’automobile et le cycle pourraient aller plus loin, selon Frans Timmermans. « L’industrie du vélo va aussi profiter de notre stratégie batterie dirigée vers les véhicules électriques », a illustré le vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert.

Une industrie qui doit encore passer à l’échelle

