Easybike se rebaptise Rebirth, avec l'ambition de produire un vélo complet en France d'ici trois ans

Le prototype de l’e-Solex, qui se veut un cyclomoteur électrique et non plus un vélo à assistance électrique (VAE), sera le clou du stand d’Easybike - qui se rebaptise au passage Rebirth - au salon Pro Days qui se déroule du 3 au 5 juillet Porte de Versailles. « Notre e-Solex sera réalisé en France avec des partenaires de l’automobile. Il sera disponible à l'été 2023 pour 3 500 à 4 000 euros, avec la possibilité de location de longue durée » annonce à L'Usine Nouvelle Grégory Trebaol, PDG de l’entreprise installée à Paris, qui emploie 97 salariés, dont 25 à Paris et 72 dans son usine de Saint-Lô (Manche).

[...]