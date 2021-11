[ETI de l'année] Moustache Bikes branche le vélo

15 jours gratuits et sans engagement

Le projet ne partait pas gagnant. Lorsqu’ils se lancent en 2011, les deux fondateurs déconcertent les banquiers avec le nom de leur entreprise, Moustache Bikes. Ils proposent en plus un pari osé : construire des vélos électriques (VAE) dans les Vosges pour se différencier de modèles asiatiques, certes moins chers, mais moins fiables. Le boom des bicyclettes n’avait alors rien d’une évidence. « La France était à la traîne. Le vélo était plutôt vu comme un sport et très peu comme un objet de mobilité », se souvient Emmanuel Antonot, le président et cofondateur de Moustache avec Grégory Sand. La croissance de l’ETI va leur donner raison. « Notre activité a quasiment doublé tous les ans », se félicite le président.