Les eurodéputés votent l'interdiction de la vente des voitures thermiques dès 2035

Le lobbying des constructeurs automobiles n’aura pas suffi. Mercredi 8 juin, les eurodéputés ont adopté le texte visant à durcir l’objectif de réduction des émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs. Redoutée des industriels, la réforme pourrait mettre un terme aux ventes de véhicules thermiques et hybrides en 2035. Elle fait partie du vaste paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 » (ou « Fit for 55 ») qui a fait l’objet de plusieurs rebondissements au Parlement européen, les élus ayant décidé de recaler la réforme du marché européen du carbone.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]