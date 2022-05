Le flaconnier Pochet du Courval passe un premier four verrier à l'électrique

Pochet du Courval, la branche flaconnage du groupe familial Pochet, installé à Hodeng-au-Bosc (Seine-Maritime) avec 1 400 salariés, a annoncé le 12 mai qu’il engageait un investissement compris entre 22 et 30 millions d’euros pour électrifier l’un de ses trois fours de fusion alimentés au gaz. Ces fours, très énergivores, fondent à une température de 1 600 degrés les matières premières constitutives du verre (sable, chaux, soude).

Ce four électrique s’inscrit dans le plan de décarbonation du verrier, fortement émetteur de CO2 du fait de sa consommation de gaz et de sa matière première émettrice de CO2 à la fusion. « Notre four numéro 2 sera opérationnel fin 2024. Ce sera le premier four électrique français dédié au flaconnage de luxe » a annoncé Benoit Marszalek, directeur industriel de Pochet du Courval, qui produit un million de flacons par jour - pour LVMH, L’Oreal, Estée Lauder, Chanel, Hermès, Puig - et réalise 204 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. « Ce four électrique va nous permettre de produire un verre grandement décarboné » a ajouté le dirigeant.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]