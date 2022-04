Dans les vitrines des agences d’intérim d’Eu (Seine-Maritime), les annonces pullulent. Trieur, opérateur de ligne, régleur, cariste, ingénieur… tous les profils sont recherchés. Si certaines régions manquent d’usines, d’autres manquent de bras. « Nous faisons face à une réelle pénurie de main-d’œuvre », souligne Valérie Tellier, la très dynamique présidente de la Glass Vallée, un cluster d’entreprises de la verrerie qui constitue l’essentiel du tissu industriel de la vallée de la Bresle.

Sur ce territoire qui hésite entre Hauts-de-France et Normandie, comme l’illustrent les briques rouges et les colombages qui alternent sur les façades, 25 % du PIB est assuré par l’industrie. Plus 250 postes sont à pourvoir (sur un total de 7 000) dans les 60 kilomètres qui séparent Feuquières (Somme) et Le Tréport (Seine-Maritime). « Cela pourrait mettre en péril la reprise économique », prévient Valérie Tellier. Car si la pénurie de main-d’œuvre est si forte, c’est que la région, qui produit près de 70 % du flaconnage des groupes de parfums et cosmétiques du luxe, fait face à une hausse de la demande inédite. A LIRE AUSSI Ces verriers, maîtres du flaconnage

[...]