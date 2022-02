Verescence débutera son électrification à Mers-les-Bains en 2025

Avec son besoin important en énergie, l’industrie verrière tente de limiter son impact environnemental. Verescence a annoncé un projet en ce sens le 8 février. Le verrier, numéro un mondial du flaconnage, compte passer à des modèles de fours électriques. Cette transition s’inscrit dans les objectifs pris par l’entreprise auprès de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Début 2020, le fabricant d’emballage en verre pour la parfumerie-cosmétique s’était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en s’alignant sur le scénario well-below 2°C de la SBTi.

Ambition zéro carbone pour 2050

L’électrification des fours de Verescence débutera à Mers-les-Bains (Somme) en 2025. Lors de la reconstruction du four 1 de l’usine, un modèle tout électrique sera installé et deviendra le premier du groupe à utiliser cette technologie. S’ensuivra une mise en œuvre progressive à l’ensemble des outils de production du verrier – sept au total, répartis en France, en Espagne, aux États-Unis et en Corée du Sud. Avec cette stratégie, l’entreprise attend une baisse de 40 % de ses émissions de CO 2 (scopes 1 et 2) à l’horizon 2040.

« Je suis très heureuse d’annoncer cette évolution majeure qui nous permettra de diviser par deux nos émissions de CO2 en moins de dix ans en France, et nous rapprocher encore davantage de notre ambition zéro carbone à l’horizon 2050, a indiqué Hélène Marchand, la directrice générale France de Verescence, dans un communiqué. Notre nouveau four 1 électrique sur lequel nous travaillons depuis plus d’un an sera le four pilote du groupe. »

L’électrification des fours s’ajoute à l’utilisation de verre recyclé pour réduire l’impact environnemental de Verescence. En novembre, le fabricant a officialisé sa recette Infini 20, une pâte de verre comportant 20 % de matière recyclée. Désormais, l’intégralité des usines fabriquera les flacons et pots à partir de ce verre, en faisant une norme pour l’ensemble de ses clients. Une seconde version, Infini 40, permet aux marques le souhaitant de faire augmenter à 40 % la part de recyclé dans leurs produits. En réintégrant du calcin (verre issu de la collecte) dans ses fours, la production d’emballages en verre affiche une émission de CO2 réduite. Dès cette année, un emballage Verescence sur quatre dans le monde aura recours à ce verre recyclé.