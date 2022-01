[Industry Story] À la recherche du temps perdu - La naissance du taylorisme

Les canotiers chahutent avec les ombrelles pour apercevoir les joueurs. Le soleil est radieux à Newport en ce début septembre. Newbold et Van Rensselaer sont menés deux sets à zéro par Clark et Taylor, qui, à l’aide de sa raquette en forme de cuillère conçue par ses soins, marque un nouveau point. Applaudissements élégants et distingués. Jeu, set et match : 6-5, 6-4, 6-5. La toute première finale de double de l’US Open 1881 s’achève par la victoire de Clark et Taylor. Les deux tennismen deviennent célèbres. À 25 ans, Frederick Winslow Taylor n’a pas perdu son temps. Pourtant, il ne sait pas encore que son nom passera à la postérité pour tout autre chose.