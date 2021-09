[Industry story - Le podcast] Pour dépolluer Chicago, il faut inverser le cours de la rivière

Le matin frais d’un siècle nouveau point à peine quand l’immense fossé reçoit la visite de journalistes accompagnant les dignitaires du nouveau canal. La réunion de ce 2 janvier 1900 est secrète. La ville de Saint-Louis, plus au sud, doit l’apprendre le plus tard possible. Les cachottiers assistent à la rupture du dernier barrage qui voit la rivière Chicago se déverser dans le Canal sanitaire et fluvial. Après des années d’études et d’essais, Ellis S. Chesbrough et Isham Randolph ont trouvé la seule solution, celle qui tombe sous le sens: inverser le cours de la rivière.