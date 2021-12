[Industry story] Droit de regard - L'histoire d'une photo de Willy Ronis oubliée durant quarante ans

Rose n’aime pas les flics. Eux sont inflexibles. Le règlement de la défense passive est très clair, aucune lueur ne doit briller une fois la nuit tombée. Pourtant, Louis et Rose Zehner rechignent à voiler les lumières de leur bistrot de la rue Saint-Charles, dans le XVe arrondissement de Paris. Les deux hirondelles insistent, les tenanciers de Chez Loulou et Rosette aussi, le ton monte, les injures fusent, puis les coups. La soirée se termine au poste de police. Le couple est condamné en 1941 à 1 200 francs d’amende chacun et à deux et six mois de prison. Faut dire que Rose a toujours eu un caractère bien trempé. Trois ans plus tôt, c’est elle qui haranguait les ouvrières pendant une grève chez Citroën. [...]