[Industry story] Aux abonnés absents - Antonio Meucci, père du téléphone spolié de son invention

Des hommes en noir se pressent et n’ont que faire de la Saint-Valentin. Le 14 février 1876, les avocats d’Elisha Gray déposent à l’Office américain des brevets un caveat sur « la transmission et la réception électrique de la voix humaine ». Deux heures plus tard à peine, les avocats du jeune Graham Bell font de même avec le brevet d’un télégraphe harmonique. La guerre entre les deux inventeurs est ouverte. Après trois semaines de démêlés, le 7 mars, Bell obtient le brevet US 174 465. Et devient l’inventeur officiel du téléphone. C’est oublier un peu vite le rôle d’Antonio Meucci.