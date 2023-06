[En images] Hurtigruten dévoile un concept de navire de croisière «zéro émission»

Et si une croisière sans émissions de gaz à effet de serre était possible ? C’est la question sur laquelle ont planché les équipes de Hurtigruten, une compagnie de croisière norvégienne qui s’était fait connaître en 2019 par le lancement du «MS Roald Amulsen», un navire à propulsion hybride. Le 7 juin, dans un communiqué de presse, l’entreprise a révélé les premières images de synthèse et capacités du projet «Sea Zero», une flotte de navires de croisière «zéro émission» de gaz à effet de serre.

