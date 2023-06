La future usine de CWS sera bâtie dans un terminal fruitier de Saint-Nazaire

A l’occasion de Wind for Goods, l’évènement consacré à la filière vélique qui se tient à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) les 1er et 2 juin, CWS (Computed wing sail) vient d’annoncer la construction de sa première usine destinée à produire ses voiles rigides asymétriques pouvant s’inverser pour utiliser les vents de bâbord ou de tribord. Elle se situera dans un ancien terminal fruitier du bassin ouest nazairien. « Cette annonce concrétise une aventure de dix ans, se réjouit Bruno Toubiana, directeur général et co-fondateur de CWS. Nous entrons dans la phase industrielle. Nous avons opté pour un propulseur vélique très optimisé avec une forme aérodynamique. »

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]