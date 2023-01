Ressuscité sous forme de voilier, l'Orient Express sera produit en France

Le record précédent date de 1990. Le lancement de la construction du plus grand voilier du monde, l’Orient Express Silenseas, par le groupe Accor et les Chantiers de l’Atlantique, a été annoncé le 12 janvier. Le bateau fait 220 mètres de long, dépassant le Wind Surf, long de 187 mètres et construit en 1990. Le voilier sera construit à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) en 2026. Le paquebot se veut comme un hommage au train éponyme, et s’inspire de «l’âge d’or de la French Riviera», équipé entre autres, de deux piscines, 54 suites et un bar speakeasy.

