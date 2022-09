[Drinks stories] Dans l'Aube, ce couple d'agriculteurs sort de l'agriculture conventionnelle pour produire son whisky

La région Grand Est est le premier bassin de production d’orge en France. Dans l’Aube, se trouve l’une des zones historiques d’alimentation des grands malteurs champenois (Soufflet, Malteurop). Un lieu tout trouvé pour Vincent et Véronique Godier, qui s’emploient depuis l’été 2020 à développer la Distillerie de Soligny, à Soligny-les-Etangs (Aube). Leur idée : profiter de ces terres et mettre à profit leurs connaissances sectorielles – les deux sont ingénieurs agronomes de formation et Vincent Godier était trader en produits dérivés – pour produire des spiritueux et expérimenter de nouveaux modes de culture, sans faire vaciller leur entreprise.

