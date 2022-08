Cette carafe fabriquée en Normandie et conçue avec Aston Martin coûte aussi cher qu'une voiture de sport

Une carafe d’exception. Pour leur nouvelle collaboration, la distillerie écossaise Bowmore (dans le giron du groupe Suntory) et le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin lancent Arc-52, un produit en 100 exemplaires composé d’un whisky âgé de 52 ans, renfermé dans une carafe réalisée par la verrerie Waltersperger, basée à Blangy, en Seine-Maritime. « De la clé magnétique sur mesure méticuleusement conçue qui libère le dessus en aluminium presque par magie, tout en conservant les lignes épurées du verre soufflé à la main, c'est un design à une échelle différente », expliquent les deux marques. Un couvercle en aluminium nickelé doté d'un système de verrouillage magnétique breveté orne le flacon.

Afin d’évoquer les notions d’équilibre (chère aux producteurs de spiritueux) et de stabilité (essentielle pour un constructeur automobile), les deux marques ont mis au point cet emballage qui recourt aussi bien à l’impression 3D qu’à la modélisation artisanale à l’argile. Deux ans ont de travail ont été nécessaires avec l’équipe de Waltersperger, dont la société est labelisée Entreprise du patrimoine vivant. Le whisky est pour sa part vieilli en fûts de chêne américains et européens, à hauteur de 50% chacun. Des arômes crémeux et fruités de vanille et de crème pâtissière peuvent être décelés, tout comme des notes pêche, de poire ou de kumquat, décrit Bowmore. Pour vous procurer ce flacon, l’équivalent de 73 927 euros sera nécessaire.

