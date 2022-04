[Drinks stories] Avec plusieurs distilleries, Benjamin Kuentz retranscrit ses envies de whisky français

A Paris, Maison Benjamin Kuentz n’a pas de distillerie - et ne souhaite pas en posséder. Cet « éditeur de whisky », comme se définit la TPE (cinq personnes) créée en 2016 préfère sélectionner, en France, les fabricants qui sauront répondre au mieux aux recettes écrites par son fondateur, Benjamin Kuentz. En six ans, il a développé une gamme permanente se compose de cinq whiskies, avec deux à trois séries limitées chaque année, présente chez 600 cavistes, dans 300 restaurants et sur cinq pays à l’export - un essor seulement contrarié en 2020 compte tenu de la crise sanitaire.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]