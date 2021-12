Comment la construction veut concilier décarbonation et compétitivité

Le secteur de la construction et du bâtiment vise le statut de filière d’excellence. Le 1er décembre a été signé un accord-cadre entre le comité stratégique de filière Industries pour la construction (CSF ICP), l’Association française des industries des produits de construction (AIMCC), le Cercle Promodul, le Club de l’amélioration de l’habitat, l’institut Matériaux et équipements pour la construction durable (MECD), Agyre, et le pôle de compétitivité Fibres-Energies. Avec pour objectif commun de mieux répondre aux trois enjeux de la décarbonation, de la compétitivité et de l’attractivité, par le déploiement de projets structurants dans des domaines comme l’économie circulaire, la numérisation, l’innovation dans les procédés et les matériaux, ou encore l’emploi et les compétences.