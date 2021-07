Comment les professionnels du BTP ont poursuivi leur activité malgré la crise sanitaire

Plus de liberté sur les chantiers. Depuis le 30 juin, les modes individuels de transport ne sont plus à privilégier obligatoirement, facilitant les déplacements. Même si l’installation de parois fixes et amovibles est recommandée, il n’y a plus, lors des repas, de limites en nombre de personnes autour des tables. La distanciation de deux mètres entre chaque table n’est plus de mise. «Pour la restauration, sur un chantier, il y a peu d’espace et pas de locaux disponibles», rappelle Paul Duphil, secrétaire général de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), en charge de la promotion et de l’accompagnement des entreprises sur les questions d’accidents, de maladies professionnelles et de conditions de travail.