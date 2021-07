BTP, spatial, auto et même piscine suspendue... Les 1001 pouvoirs des colles industrielles

Fixer vite et fort, avec un minimum de contraintes et à moindre coût. Ce sont quelques-unes des promesses des fabricants de colles et d’adhésifs. Ces dernières années, leurs produits sont devenus aussi indispensables à l’industrie – si ce n’est plus – que les historiques vis, écrous et autres rivets. « Un assemblage est plus rapide à réaliser par collage qu’avec des fixations mécaniques, fait valoir Jérôme des Buttes, le président d’Aficam, l’Association française des industries des colles, adhésifs et mastics. C’est une fixation durable qui améliore la qualité et la performance. »