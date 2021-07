Très diversifiés, les géants européens du BTP ont gardé le cap en 2020

Coup de mou pour les majors européennes du BTP en 2020. Sous l’effet d’un arrêt temporaire des chantiers et d’une baisse des trafics routiers et aériens, à la suite de la pandémie de Covid-19, ces entreprises, dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 5 milliards d’euros, ont vu leur activité reculer de 7%, et leur taux de marge opérationnelle de 1,9 point sur l'année. 16 groupes composent le panel. Pour autant, les géants du BTP “ont pu démontrer leur résilience dans un contexte de crise sanitaire mondiale”, estiment Olivier Thireau et Mathieu Delafoy, associés Immobilier-BTP chez Mazars et auteurs d’une étude annuelle pour le cabinet d’audit.