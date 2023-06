Alstom rassemblera ses équipes en Provence sur un seul site en 2024

Les 200 collaborateurs des deux sites Alstom d’Aix-en-Provence et Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et d’Helion HydrogenPower, également à Aix, rejoindront un seul bâtiment de 6 500 m² de bureaux et d’ateliers durant l’été 2024. La première pierre a été posée le 22 juin.