Helion Hydrogen Power booste ses capacités de production de piles à combustible hydrogène

Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France, a inauguré le 10 décembre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la nouvelle plateforme de production et d’assemblage de piles à combustible hydrogène de sa filiale Helion Hydrogen Power, acquise auprès d'Areva au printemps 2021. « Nous avons investi près de 6 millions d’euros dans cette installation qui conforte notre présence sur la région. Nous croyons très fort à l’hydrogène pour des applications ferroviaires, maritimes et stationnaires, en France et à l’international. Ce nouvel outil nous permet de rester à la pointe de l’innovation » explique-t-il.