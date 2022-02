Acquisition, embauches, innovation… Daher reprend le dessus plus vite que prévu

Parmi les premiers à réagir, Daher est l’un des premiers à rebondir. Un an et demi après l’annonce de son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’équipementier aéronautique et avionneur – par ailleurs présent dans le nucléaire et la logistique – a présenté mercredi 2 février un bilan qui pourrait faire des envieux dans la filière. Entre un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, proche de celui de 2019 (1,2 milliard d’euros), et un retour à l’équilibre opérationnel un an plus tôt que prévu, Daher fait montre d’une étonnante capacité de rebond.