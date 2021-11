Daher lance à Nantes la construction de son centre d’innovation composites

"Qui est in, qui est out", chantait Gainsbourg. Daher a choisi son camp : en lançant Shap’In, le constructeur et équipementier est toujours dans la course malgré la crise. Il a posé, vendredi 26 novembre, la première pierre de son nouveau centre d’innovation dédié aux aérostructures composites, basé à Nantes (Loire-Atlantique). Un investissement de 7,5 millions d’euros, soutenu à hauteur de 800 000 euros par le fonds de modernisation du secteur lancé dans le cadre du Plan de relance.