«Les enjeux extra-financiers vont infuser jusqu’à la comptabilité des entreprises», affirme Emmanuel Faber

L'Usine Nouvelle: Votre organisation, l’ISSB, a publié lundi 26 juin deux normes extra-financières. Que représente cette étape pour vous ?

Emmanuel Faber: Pour le moment, il y a plus de 450 référentiels ESG autour du globe… Notre travail marque le début d’une harmonisation de ces normes extra-financières à l’échelle internationale. L'autre grande nouveauté, c'est que ces normes vont infuser jusqu’à la comptabilité des entreprises. Elles exigent de déclarer les répercussions actuelles et à venir des risques et opportunités associés aux enjeux extra-financiers comme le climat, parce que la performance économique d’une entreprise est inextricablement liée à ses interactions avec ses parties prenantes, la société civile, l’économie et son environnement. Nous sortons la comptabilité d’une entreprise de son périmètre restreint des rapports financiers pour l’ouvrir aux chaînes de valeur et à des horizons de court, moyen et long termes. Dans nos instructions qui accompagnent ces normes, nous fournissons des exemples de ces risques et opportunités qui peuvent affecter la performance financière d’une entreprise. Je pense par exemple à un constructeur automobile qui devrait accélérer l’amortissement de certaines lignes de production dans ses comptes, parce qu’il est confronté à une future interdiction des ventes de véhicules thermiques.

[...]