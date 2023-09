[L’industrie c’est fou] Fabriquée maison, cette voiture télécommandée atteint 152,5 km/h

Au magasin de jouets, devant le rayon des voitures télécommandées, votre enfant, émerveillé, vous réclamera sûrement avec insistance l’une d'entre elles. Pour lui faire oublier cette pensée à coup sûr, montrez-lui la vidéo du britannique James Whomsley «Breaking a world speed record with an RC car !», publiée au mois de juillet. On y voit le youtubeur battre le record du monde de la voiture télécommandée à réaction la plus rapide avec un véhicule qu’il a fabriqué lui-même. A côté de ce bolide qui a atteint les 152,5 km/h au mois de juillet, les voitures radiocommandées et leur vitesse de pointe de 20 à 30 kilomètres/heure font pâle figure…

Si la catégorie, très spécifique, de la voiture télécommandée à réaction la plus rapide au monde, ne figurait pas au fameux Livre Guinness des records, James Whomsley devait dépasser la vitesse de 150 km/h pour se voir attribuer la précieuse récompense. Pendant trois mois, l’ingénieur-youtubeur a construit, testé et perfectionné son véhicule, raconte le Guinness World Records. Dotée d’un moteur JetCat P220, d’un solide châssis en aluminium, d’un nez imprimé en 3D et de «nombreux gadgets électroniques pour faire fonctionner le tout», la voiture a atteint près de 113 km/h lors de sa première sortie.

Une troisième tentative explosive

Le youtubeur savait qu'elle pourrait être plus rapide sur une piste plus large et plus longue. Il s'est donc rendu sur la piste d'un aéroport du Pays de Galles, rien que ça ! Là-bas, alors que le temps, pluvieux et venteux, aurait pu mettre à mal cette tentative de record, la voiture a atteint les 152,5 km/h. Lors du second essai, elle a même roulé jusqu’à 220,7 km/h mais le record n’a pas été enregistré car l’avant du véhicule s’est détaché. James Whomsley avait oublié de le boulonner au reste de la voiture…

Et, comme un malheur ne vient jamais seul, le bolide s'est écrasé dans une dramatique sortie de piste provoquée par le vent à 226 km/h. Le Britannique en était alors à sa troisième tentative de record. «C’est vraiment l’accident le plus déchirant que j’aie jamais connu», s'est ému James Whomsley dans sa vidéo. Mais le constructeur ne se laisse pas abattre et envisage de tenter de battre le record de la voiture télécommandée électrique la plus rapide. Celui-ci est détenu pour l’heure par l’américain Nic Case qui a fait rouler son véhicule à 325,12 km/h en 2014.