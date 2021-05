[L'industrie c'est fou] A quoi pourrait ressembler une voiture coréalisée par Renault et Ikea ? Réponse ici

La tendance du do it yourself n'a pas fini de faire des adeptes. Au début du mois de mai, un fabricant japonais avait annoncé qu'il allait sortir en 2022 un modèle de voiture télécommandée grandeur nature à construire soi-même. Un étudiant en design du College For Creative Studies de Los Angeles a récemment présenté à ses professeurs un projet similaire : une voiture électrique en kit qui aurait pu être développée par Renault et Ikea.