[L'industrie c'est fou] Un modèle de voiture télécommandée grandeur nature à construire soi-même

Les nostalgiques des années 80 y trouveront sûrement leur compte. Tamiya, un fabricant japonais de véhicules radiocommandés et de maquettes, annonce une réédition un peu particulière de son modèle de buggy tout-terrain miniature, le Wild One, un des succès de la marque commercialisé en 1985. Associé à The little car company, le constructeur à l'origine des Bugatti II et Aston Martin DB5 Junior, le fabricant japonais souhaite sortir un modèle XXL de son best-seller d'ici 2022. Résultat : troquez la télécommande pour un véritable volant et une pédale d'accélérateur et mettez-vous en route à bord d'un Wild One grandeur nature.

Do it yourself

Comme pour le modèle réduit, les acheteurs les plus passionnés auront la possibilité de construire leur voiture eux-mêmes. Le Wild One Max pour grands enfants embarquera en moteur électrique de 4kW (soit 5,5 chevaux) d'une autonomie de 40 km. De quoi atteindre les 45 km/h en vitesse de pointe. Fabriquée au 8/10ème, la voiturette mesurera 3,5 mètres de long pour 1,8 de large et pèsera 250 kg. Elle disposera de deux pneus tout terrain de 15 pouces et de freins à disque hydrauliques.

Trois modes de conduite pourront être choisis - Novice, Eco ou Race - ainsi que des options permettant de gagner en vitesse ou en autonomie. Selon New Atlas, le fabricant réfléchirait même à équiper certains modèles d'accessoires pour faire homologuer son buggy, comme des clignotants et des feux de freinage. Des options qui feront s'envoler le prix de la voiturette, estimé à un peu moins de 7 000 euros.